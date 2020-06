Die Real I.S. hat eine strategische Beteiligung in Höhe von 15% am Hamburger Anlagevermittler REAX erworben. REAX hat sich auf die Vermittlung von institutionellen Immobilienfondsanteilen auf dem Sekundärmarkt spezialisiert. Das Geschäftsmodell umfasst die Vermittlung, die Bewertung und die Transaktionsbegleitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...