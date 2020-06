Der zuletzt bei der Privatbank Berenberg in Hamburg für die Managerauswahl und Fondsvermögensverwaltung verantwortliche Ingo Kürpick, wechselte 2019 zur in München beheimateten Wachstum und Value Finanzportfolioverwaltung GmbH (WuV). Hier nimmt er nun neben Markus Sievers, dem langjährigen Geschäftsführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...