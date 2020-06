plenum AG: plenum schließt das Geschäftsjahr 2019 sowie die Integration der BLUBERRIES GmbH mit dem neuen Markenauftritt plenum.bluberries für die Energiebranche erfolgreich ab und stärkt die Digitalisierungskompetenz für mittelständische OrganisationenDGAP-News: plenum AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Strategische Unternehmensentscheidung plenum AG: plenum schließt das Geschäftsjahr 2019 sowie die Integration der BLUBERRIES GmbH mit dem neuen Markenauftritt plenum.bluberries für die Energiebranche erfolgreich ab und stärkt die Digitalisierungskompetenz für mittelständische Organisationen08.06.2020 / 09:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.plenum hat mit der Erstkonsolidierung der BLUBERRIES GmbH im Konzernabschluss 2019 einen Umsatzsprung von mehr als 60% auf nun EUR 18.361 Tsd. bei einem EBITDA in Höhe von EUR 1.082 Tsd. erreicht. Neben dem anorganischen Wachstum trug ein solides und überdurchschnittliches organisches Umsatzwachstum der plenum AG in Höhe von 8,7% zu der positiven Entwicklung bei.Darüber hinaus wurde die Zusammenführung der beiden Energie-Geschäftseinheiten in eine integrierte Beratungsorganisation erfolgreich abgeschlossen. Unter der Marke plenum.bluberries unterstützen nun über 50 Berater unsere Kunden bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen. "Hiermit gehören wir zu einem der großen Beratungshäuser an der Schnittstelle von Business und IT im Energie- und Mobilitätsmarkt", sagt Volker Elders, der zuständige Vorstand für den Bereich.Im Zuge der mittelfristigen Wachstumsstrategie hat plenum mit dem Aufbau von plenum.unik den Marktauftritt und die Kompetenzen im Bereich Digitalisierung und e-commerce mit dem Fokus auf mittelständische Organisationen im laufenden Geschäftsjahr noch einmal deutlich ausgeprägt. "Gerade in den durch die Corona Krise noch weiter in den Fokus gerückten Themen im Umfeld New Work, agiles Arbeiten und veränderter Customer Journey sind wir exzellent aufgestellt und können die Digitale Transformation unserer Kunden ganzheitlich mitgestalten.", so der für die Digital Advisory zuständige Managing Partner Oliver Wagner.Der solide Start in das laufende Geschäftsjahr bestätigt plenum im qualitativen Ausbau des Beratungsangebots, obgleich die Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie in Frage stehen. Die Auslastung der ersten 4 Monate des laufenden Geschäftsjahres war vor diesem Hintergrund noch sehr zufriedenstellend. Verlässliche Aussagen über das Neugeschäft sind jedoch angesichts der allgemeinen konjunkturellen Unsicherheit kaum möglich. Der Vorstand geht aktuell von einer stabilen Geschäftsentwicklung aus. Für den Fall eines kurzfristigen Corona-bedingten Geschäftseinbruchs im zweiten Halbjahr wurden kurzfristig wirksame kostensenkende Maßnahmen vorbereitet.Über die plenum AG:Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte und von Partnern geführte Managementberatung. An der Seite ihrer Kunden begleiten und gestalten über 100 plenum Berater seit über 30 Jahren komplexe, herausfordernde Veränderungsprojekte an der Nahtstelle von Business und IT. plenum versteht sich als umsetzungsstarker Beratungspartner mit ausgeprägter Strategiekompetenz in den drei Kernbranchen Banken, Energie & Mobilität und Versicherungen.plenum besetzt die drei Schwerpunktthemen Digital Advisory, Process Advisory sowie Risk & Compliance Advisory und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.Frankfurt am Main, 8. Juni 2020Kontakt: plenum AG Investor Relations The Squaire West 15, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main EMail: aktie@plenum.de08.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: plenum AG THE SQUAIRE 15 - Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69-6435524-40 Fax: +49 (0)69-6435524-60 E-Mail: aktie@plenum.de Internet: www.plenum.de ISIN: DE000A161Z44 WKN: A161Z4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1064981Ende der Mitteilung DGAP News-Service1064981 08.06.2020