Der Parkplatz in Bischofsgrün ist rappelvoll. Zwischen Wohnmobilen und VW Bullis drängeln sich Kombis und dicke SUVs mit Fahrradanhängern und Dachboxen. Unzählige Wanderer schieben sich zum 1.024 Meter hohen Gipfel des Ochsenkopfs im Fichtelgebirge hinauf. Nach wochenlangem Lockdown, Home-Office, Home-Schooling haben viele Menschen einen unbändigen Drang nach Bewegung. Endlich wieder raus, endlich wieder in die Natur, endlich wieder an die frische Luft, egal ob Wandern, Biken, einfach nur Joggen ...

