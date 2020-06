Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, das Anleihekaufprogramm um 600 Mrd. auf 1,35 Bio. EUR auszuweiten, bleibt auch bei den Peripheriespreads nicht ohne Wirkung, berichten die Analysten der Helaba.Diese hätten sich in den vergangenen Handelstagen eingeengt und mit der Verlängerung der EZB-Ankäufe bis mindestens Ende Juni 2021 dürften die verhältnismäßig niedrigen Niveaus vorerst gehalten werden. Italienische Staatspapiere mit zehn Jahren Laufzeit würden aktuell eine Zusatzrendite von 174 Basispunkten gegenüber Bunds abwerfen. In Spanien und Portugal würden sich die 10J-Spreads auf 87 bzw. 84 Basispunkte belaufen. In Griechenland belaufe sich die Differenz auf 170 Basispunkte. (08.06.2020/alc/a/a) ...

