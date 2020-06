Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen steht mit dem sentix die erste Stimmungsumfrage für den Monat Juni am Programm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten der RBI würden mit einem deutlichen Anstieg rechnen, der vor allem auf die Erwartungskomponente zurückzuführen sein sollte. Des Weiteren seien Daten zur Industrieproduktion von Interesse. Diese dürften sich als Schocker erweisen. In Deutschland sei beispielsweise im April die Autoproduktion weitgehend zum Erliegen gekommen. Die Analysten der RBI würden für viele Ländern der Eurozone von einem historisch einzigartigen Einbruch des Industrieoutputs ausgehen. Allerdings dürfte somit der Tiefpunkt erreicht sein und bereits im Mai vielerorts ein starker Rebound erfolgen. Bei den finalen BIP Zahlen für das erste Quartal sollte unseren Berechnungen zufolge für die Eurozone eine kleine Aufwärtsrevision erfolgen, so die Analysten der RBI. ...

