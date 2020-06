Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufstockung des EZB-Anleiheankaufprogramms PEPP beflügelte die Anleihen der Euro-Peripherie - zumindest was die kurzen Laufzeiten betrifft, so die Experten von Union Investment.Im Zehnjahresbereich habe sich - mit Ausnahme von Griechenland, dort sei die Verzinsung um 15 Basispunkte auf 1,32 Prozent gefallen - hingegen eher weniger getan. Auffällig sei der Renditerückgang bei italienischen Kurzläufern gewesen. Zweijahrespapiere hätten einen Renditerückgang von 18 Basispunkten aufgewiesen. Mit 20 Basispunkten Verzinsung gehe es dort mittlerweile in Richtung Null-Prozentmarke. Im Zehnjahresbereich habe der Renditerückgang bei fünf Basispunkten gelegen. Die italienische Zinskurve habe somit letztlich etwas steiler tendiert. Mit Blick auf die Spreadentwicklung habe sich der Abwärtstrend gegenüber deutschen Bundesanleihen in der Berichtswoche jedoch weiter fortgesetzt. Der Renditeabstand (zehn Jahre) zwischen Italien und Deutschland habe sich weiter eingeengt und per Freitag bei 173 Basispunkten gelegen. Zum Vergleich: Mitte März habe die Renditedifferenz fast 280 Basispunkte betragen. ...

