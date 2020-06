Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Kurse an den ostasiatischen Aktienmärkten haben am Montag ihre Aufwärtstendenz fortgesetzt. Sie folgten damit den US-Börsen, wobei die Zugewinne sehr unterschiedlich ausfielen. Die Hoffnung auf eine sogenannte V-förmige, also sehr schnelle Erholung der globalen Wirtschaft nach der Coronavirus-Pandemie, war am Freitag befeuert worden von unerwartet positiv ausgefallenen Daten vom US-Arbeitsmarkt. Für Zuversicht sorgte daneben die Einigung der Opec und ihrer Verbündeten vom Wochenende. Die Ölförderstaaten wollen die eigentlich im Juni endenden Förderkürzungen auch im Juli beibehalten.

Für die Ölpreise ging es in Asien zuletzt aber nur noch um rund 1 Prozent weiter nach oben, nachdem zuvor bereits die Spekulation auf die Verlängerung die Preise stark angetrieben hatte. Brentöl kostet inzwischen wieder 42,70 Dollar je Barrel.

In Tokio ging es für den Nikkei-Index um 1,4 Prozent aufwärts auf 23.178 Punkte. Der Index notiert mittlerweile wieder so hoch wie Ende Februar und nur noch rund 1.000 Punkte unter dem Jahreshoch. Etwas zur positiven Stimmung beigetragen haben könnte, dass das japanische BIP für das erste Quartal nach oben revidiert wurde, wenngleich es weiter eine Schrumpfung anzeigt.

Schanghai und Hongkong hinkten hinterher mit nur kleinen Kursgewinnen. In Seoul legte der Kospi ebenfalls nur leicht zu. Gebremst haben dürfte hier, dass die chinesischen Exporte und Importe im Mai nur gemischt ausgefallen sind. Beide gingen im Jahresvergleich zurück, die Exporte aber nicht so stark wie befürchtet, die Importe dafür deutlich stärker als prognostiziert.

Vereinzelt berichteten Teilnehmer auch von Gewinnmitnahmen. So habe der HSI in Hongkong zum Start bereits rund 1 Prozent im Plus gelegen und steuere auf das sechste Tagesplus in Folge zu, hieß es. Auch der Kospi hatte zunächst über 1 Prozent zulegen können, bevor die Gewinne abzubröckeln begannen. Er beendete den siebten Tag in Folge mit einem Plus.

Während in Australien wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, machte die Börse in Neuseeland einen kräftigen Satz von 3,2 Prozent nach oben und schloss sich den US-Vorgaben an. Zur guten Stimmung trug bei, dass sich das Land nun als Coronavirus-frei erklärt hat. Die geltenden Einreisebeschränkungen sollen aber voraussichtlich bestehen bleiben.

Ölaktien nach Opec-Einigung gesucht

Gesucht waren bei den Einzelwerten Aktien aus dem Ölsektor vor dem Hintergrund der neuesten Nachrichten von der Opec und den Ölpreisen. CNOOC zogen beispielsweise in Hongkong um 2,7 Prozent an, China Oilfield Services um 7,3 Prozent und Zhongman Petroleum & Natural Gas in Schanghai um 3,4 Prozent. In Tokio verteuerten sich Inpex um rund 5 Prozent.

Aktien aus dem chinesischen Bekleidungs- und Textilsektor litten laut Marktteilnehmern darunter, dass Peking die Unterstützung für Straßenhändler am Wochenende zurückdrehte und in Großstädten allgemein davon abriet.

In engen Grenzen uneinheitlich zeigten sich die Kurse chinesischer Fluggesellschaften, nachdem die USA ein angedrohtes Flugverbot gelockert haben. Chinesischen Fluggesellschaften sollen insgesamt zwei Flüge pro Woche in die USA erlaubt werden. Peking hatte am Donnerstag ausländischen Fluggesellschaften jeweils einen Flug pro Woche nach China erlaubt. Washington hatte zuvor aus Verärgerung über ein de-facto-Flugverbot für US-Airlines in China noch angekündigt, chinesischen Gesellschaften Flüge aus den und in die USA zu untersagen.

Nachdem die Kurse der Branchentitel bereits am Freitag massiv zugelegt hatten, lagen zu Wochenbeginn Air China in Hongkong zuletzt 0,2 Prozent und Cathay Pacific 1,6 Prozent im Minus. China Eastern waren unverändert und China Southern gingen 2,6 Prozent fester um.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertagspause Nikkei-225 (Tokio) 23.178,10 +1,38% -3,35% 08:00 Kospi (Seoul) 2.184,29 +0,11% -0,61% 08:00 Schanghai-Comp. 2.937,77 +0,24% -3,68% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.790,87 +0,08% -12,07% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.599,57 +1,05% -3,31% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.787,30 +1,30% -14,62% 11:00 BSE (Mumbai) 34.833,41 +1,59% -15,67% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1292 -0,1% 1,1299 1,1355 +0,7% EUR/JPY 123,68 -0,1% 123,84 124,17 +1,5% EUR/GBP 0,8903 -0,1% 0,8910 0,8958 +5,2% GBP/USD 1,2684 -0,0% 1,2684 1,2674 -4,3% USD/JPY 109,52 -0,1% 109,60 109,39 +0,8% USD/KRW 1203,76 +0,1% 1202,11 1206,84 +4,2% USD/CNY 7,0753 -0,1% 7,0820 7,0909 +1,6% USD/CNH 7,0717 +0,1% 7,0675 7,0871 +1,5% USD/HKD 7,7500 -0,0% 7,7502 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,6977 +0,1% 0,6970 0,7005 -0,4% NZD/USD 0,6518 +0,0% 0,6516 0,6514 -3,2% Bitcoin BTC/USD 9.733,51 +0,3% 9.707,26 9.781,26 +35,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,86 39,55 +0,8% 0,31 -32,3% Brent/ICE 42,76 42,30 +1,1% 0,46 -32,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.693,13 1.685,14 +0,5% +7,99 +11,6% Silber (Spot) 17,58 17,44 +0,8% +0,14 -1,5% Platin (Spot) 827,45 823,05 +0,5% +4,40 -14,3% Kupfer-Future 2,55 2,56 -0,3% -0,01 -9,5% ===

