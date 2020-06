=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Öffentliche Aufträge/Unternehmen Wien - Der europäische Baukonzern STRABAG wird einen weiteren Abschnitt der Autobahn A3 in Rumänien bauen. Die 4,5 km lange Strecke führt von Ungheni nach Targu Mures, im Auftrag enthalten ist auch eine 4,7 km lange, vierspurige Zubringerstraße. Die Arbeiten können voraussichtlich diesen Juli starten und sind für 18 Monate angelegt. Der Auftrag, der ein Volumen von RON 192 Mio. (umgerechnet rd. EUR 40 Mio.) hat, wurde von CNAIR, der rumänischen Autobahngesellschaft, vergeben. "Ein Folgeauftrag ist immer ein besonders schönes Zeichen, dass unsere Leistung von der Auftraggeberseite geschätzt wird. Nachdem wir 2018 den 10,1 km Abschnitt zwischen Ungheni und Ogra übergeben konnten, freuen wir uns weiter an dieser zentralen Verkehrsader zu arbeiten", sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE. Rückfragehinweis: STRABAG SE Diana Neumüller-Klein Head of Corporate Communications Tel: +43 1 22422-1116 diana.klein@strabag.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10489046/0/STRABAG_A3_Rumänien_Jun2020.pdf

June 08, 2020 03:43 ET (07:43 GMT)