Instone Real Estate Group AG (ISIN DE000A2NBX80) markiert weitere Rekorde nach einem starken 2019 mit Umsatzverdopplung, Gewinn plus 160%, ging es im ersten Quartal weiter so: Endgültige Zahlen zeigten eine bereinigte Umsatzerlössteigerung um 18,4% gegenüber dem Vorjahr auf 99,7 Millionen EUR, eine hohe Bruttomarge von 29,8% und ein bereinigtes EBIT von 18,0 Millionen EUR (plus 14,6%). Der Ankauf von Grundstücken vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2019 und damit die Investitionen in zukünftiges Wachstum hatte zu einem Anstieg der Finanzierungskosten auf 4,7 Millionen EUR (Vj. 2,5 Millionen ...

