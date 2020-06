NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Swiss Re von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 100 Franken angehoben. Der Schweizer Versicherer habe die aktuelle Krise deutlich besser gemanagt als die Krisen in der Vergangenheit, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. In früheren Krisen habe die Swiss Re ihre Dividende gekappt, doch dieses Mal zahle das Unternehmen weiter. Dies und damit die verbesserte Widerstandskraft der Geschäfte würden vom Markt nicht ausreichend honoriert./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2020 / 17:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / 00:15 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



CH0126881561

SWISS RE-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de