SANHA GmbH & Co. KG: Zinszahlung erfolgt nun doch bereits am 10. Juni 2020DGAP-Ad-hoc: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe SANHA GmbH & Co. KG: Zinszahlung erfolgt nun doch bereits am 10. Juni 202008.06.2020 / 10:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SANHA GmbH & Co. KG: Zinszahlung erfolgt nun doch bereits am 10. Juni 2020Essen, 8. Juni 2020 - Die SANHA GmbH & Co. KG gibt bekannt, dass die am 4. Juni 2020 fällige Zinszahlung für die Anleihe 2013/2023 (ISIN: DE000A1TNA70) nun doch bereits am 10. Juni erfolgt. SANHA hatte per 3. Juni gemäß seinerzeitigem Informationsstand der Zahlstelle bzw. der Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft Clearstream angekündigt, dass die Zinszahlung einmalig voraussichtlich am 3. Juli 2020 erfolgt. Grund für die Ankündigung war die Information, dass die Zahlung auf Basis des von der Anleihegläubigerversammlung kürzlich beschlossenen neuen Zinssatzes erst mit Inkrafttreten der angepassten Anleihebedingungen erfolgen kann. Dies hat Clearstream nun revidiert, so dass die Zahlung am 10. Juni erfolgen wird.Investor Relations / Presse: Fabian Kirchmann / Anna-Lena Mayer IR.on AG Telefon: 0221-9140970 E-Mail: SANHA@ir-on.com08.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG Im Teelbruch 80 45129 Essen Deutschland Telefon: +49 2054 / 925 - 0 Fax: +49 2054 / 925 - 250 E-Mail: info@sanha.com Internet: www.sanha.com ISIN: DE000A1TNA70 WKN: A1TNA7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover EQS News ID: 1065101Ende der Mitteilung DGAP News-Service1065101 08.06.2020 CET/CEST