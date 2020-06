Varengold Bank AG verdreifacht JahresüberschussDGAP-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges Varengold Bank AG verdreifacht Jahresüberschuss08.06.2020 / 10:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hamburg, 8. Juni 2020 - Die Varengold Bank AG verkündete bereits zu Beginn des laufenden Jahres, dass sie ihre geplanten Geschäftsziele für 2019 umgesetzt hat und das zuvor prognostizierte Ergebnis vor Steuern übertroffen werden würde. Dies bestätigte sich nun auch nach Beendigung der Jahresabschlussprüfung bzw. mit der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat am vergangenen Freitag. Somit blickt die Gesellschaft auf das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte zurück.Die Varengold Bank AG schloss das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.615.794,01 ab (Vorjahr: TEUR 515,4). Die Nettoerträge aller Geschäftsbereiche lagen über Plan, sodass ein um 20% über Planmitte liegender finanzieller Leistungsindikator erreicht werden konnte. In der Summe betrug das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit EUR 3.594.038,36 (Vorjahr: TEUR 2.283,4). Das vergleichsweise hohe Steuerergebnis resultiert im Wesentlichen aus steuerlich nicht anerkannten Wertkorrekturen im Kredit- und Beteiligungsportfolio.Die Bank wird den testierten Jahresabschluss 2019 Ende dieses Monates veröffentlichen.DisclaimerDiese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.Kontakt: Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)08.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 668649-0 Fax: +49 (0)40 / 668649-49 E-Mail: investorrelations@varengold.de Internet: www.varengold.de ISIN: DE0005479307 WKN: 547930 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 1065125Ende der Mitteilung DGAP News-Service1065125 08.06.2020