PREOS Real Estate beschließt die Fokussierung auf Premium-Büroimmobilien und die Einbringung von 89,9% an der PREOS Immobilien GmbH in die GORE German Office Real Estate AG gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien sowie der HV die Ausgabe von Gratisaktien vorzuschlagen. Heute außerdem in den News: Tochter der MEDIQON Group sichert Nachfolgeregelung und vorzeitiger Schankschluss bei Stauder. PREOS Real Estate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...