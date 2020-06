Die Analysten sind bei dem Biotech-Unternehmen auf breiter Front positiv gestimmt. Der Aktienkurs zeigt sich zuletzt aber leichter. Diese Kombination war in der Vergangenheit kein gutes Zeichen. Kommt es auch dieses Mal zu einem weiteren Rücksetzer? Unter den führenden Analystenhäusern gibt es aktuell keine negative Einstellung. So liegen einige wenige auf "Halten", die Mehrzahl zeigt sich optimistisch bis sehr optimistisch. Nur von Barclays liegt das Kursziel unter dem aktuellen Niveau. In der ...

