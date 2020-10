MorphoSys wurde 1992 gegründete und ist zu Beginn vor allem als Spezialist für sogenannte Antikörper gewachsen. Mehrere Dutzend solcher Antikörper aus der MorphoSys-Forschung werden inzwischen von verschiedenen Pharmapartnern in Lizenz als Medikament entwickelt. So versucht das Unternehmen seit Jahren auch, Substanzen stärker in eigener Verantwortung zu entwickeln und auf diese Weise ein eigenes Geschäft aufzubauen. Monjuvi, ein Krebswirkstoff, der auch in den USA zugelassen ist, könnte dazu der richtige Weg sein. MorphoSys festigt mit dem Produkterfolg zudem seine Rolle als einer der Top-Player in der deutschen Biotechszene. Gemessen an der Börsenbewertung von 3,5 Milliarden Euro ist es aktuell das drittgrößte deutsche Biotechunternehmen..Zum Chart.Von der durch COVID-19 gedrückten konjunkturellen Entwicklung konnte sich auch die Aktie der MorphoSys AG nicht abkoppeln. Sie startete mit einem Aufwärtstrend in das Jahr 2020 und erreichte ihren vorläufigen ...

