Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Tönisvorst (pts009/08.06.2020/10:20) - Die Wetteraussichten für diesen Sommer sind nach Ansicht von Meteorologen heiß. 2020 soll der heißeste Sommer aller Zeiten werden. Wer nicht viel Geld für Klimaanlagen und Co ausgeben möchte, sollte sich für High-Tech-Sonnenschutzfolien zur effektiven Kühlung von Wohnungen, Geschäften und Büroräumen entscheiden. "Folien sind nicht nur hocheffektiv, sondern auch noch CO2-neutral, sparen Energie und schützen damit das Klima. Die neueste Sonnenschutzfoliengeneration Spectral 530 X HC ist nahezu glasklar und hat eine Lichtdurchlässigkeit von fast 70 Prozent, schützt aber gleichzeitig Menschen und Mobiliar vor 99 Prozent der gefährlichen UVA- und UVB-Strahlen", so Sascha Syrzisko Geschäftsinhaber von STS Sonnenschutztechnik. https://www.sts-windowfilms.com/ Fensterfolien schützen effektiv und günstig vor Sommer-Hitze In südlichen Ländern sind Sonnenschutzfolien an Wohnungs- und Bürofenstern allgegenwärtig. Kein Wunder, dort ist man schon immer mit großer Hitze im Sommer konfrontiert. In Deutschland werden erst in den letzten Jahren die Sommer immer heißer und daher auch diese günstige Alternative zu teuren Klimaanlagen immer beliebter. Die Installation ist schnell und kann von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Sascha Syrzisko: "Obwohl die Folie keinen großen Tönungseffekt hat und klaren Blick nach außen garantiert, sorgt sie für einen extrem guten Hitzeschutz und verhindert, dass sich die Räume zu stark aufheizen. Auf Wunsch liefern die Experten von STS-Sonnenschutz die Folien auch exakt auf die jeweilige Fenstergröße zugeschnitten. Danach muss die Folie nur noch außen an den Fensterscheiben aufgebracht werden. Der Sommer kann kommen und die Hitze bleibt draußen." Dank neuester Nanopartikel-Technologie ist die Fensterfolie kratzfest und witterungsbeständig Die STS-Hitzeschutzfolie ist selbstklebend und besteht aus einem sehr witterungsbeständigen Polyesterfilm ohne Metallbeschichtungen, der für die Außenmontage optimiert ist und Kälte, Hitze, Wind, Regen und Schnee standhält. Die Folie ist für den privaten als auch kommerziellen Bereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die metallfreie Produktion der Folie kommt es auch zu geringen Spiegelungen und der Empfang von Mobiltelefonen wird nicht gestört. Vorteile der Nano-Sonnenschutzfolie Spectral 530 X HC: * Optimaler Hitzeschutz und UV-Schutz fast ohne Spiegelung * Optisch klarer Film dank Nano-Technologie * Hohe Hitzereduzierung bei geringem Lichtverlust * Niedrige Absorption im Vergleich zu anderen Technologien * Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz * Ausgezeichnete Sicht bei Tag und bei Nacht nach innen und außen * Hohe Wärmerückweisung für ein verbessertes Raumklima * Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen * Lieferbar in 152 cm und 182 cm Breite Weblink: https://www.sts-windowfilms.com/ (Ende) Aussender: Syrzisko Sascha - STS-Sonnenschutztechnik Ansprechpartner: Sascha Syrzisko Tel.: +49 2156 9100105 E-Mail: info@sonnenschutz-sts.de Website: www.schutzmasken-sofort.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200608009

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2020 04:20 ET (08:20 GMT)