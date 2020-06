Der Frischekick für deinen Kopf

Sommer bedeutet Sonnenschein, lange Tage im Freien, Kicken im Park, Hitze und der Sprung in den Badesee zur Abkühlung. Klar ist dieser Sommer etwas anders, aber was uns erhalten bleibt, sind heiße Temperaturen, fehlende Klimaanlagen, Mücken und leider auch Kopfhautprobleme. Denn gerade in der warmen Jahreszeit kommt es durch vermehrtes Schwitzen und Hitze zu irritierter, juckender oder trockener Kopfhaut sowie Schuppen. Da heißt es, cool bleiben und den Kopf erfrischen. Dabei hilft ab Juli die limitierte Edition "Kühles Menthol" von Head Shoulders, dem meistverkauften Anti-Schuppen-Shampoo Deutschlands1. Das frisch nach Menthol duftende Shampoo reinigt die Kopfhaut sanft und beugt so Irritationen vor. Gleichzeitig kühlt es spürbar den Kopf und sorgt dafür, dass die tägliche Dusche zum ultimativen Frischekick des Sommers wird.

Der Sommer ist die Jahreszeit, die wir mit allen Sinnen wahrnehmen: die Sonne auf der (Kopf-)Haut, der Torjubel der Freunde beim Kicken im Park oder der erfrischende Sprung ins kalte Wasser. Doch äußere Faktoren wie Hitze, UV-Strahlung und Schweiß machen gerade jetzt der Kopfhaut zu schaffen. Das Zusammenspiel von sommerlichen Temperaturen und vermehrtem Schwitzen schafft ein optimales Umfeld für die Entstehung von Kopfhautproblemen wie Schuppen, Juckreiz, Trockenheit, Irritationen oder fettige Kopfhaut. Umso wichtiger sind eine sanfte Reinigung und Pflege von Kopfhaut und Haar. Die Head Shoulders Formulierung mit Pirocton-Olamin, Antioxidantien und Vitamin E versorgt das Haar und die Kopfhaut mit Feuchtigkeit, sorgt für bis zu 100 schuppenfreies Haar2 und wirkt Kopfhautirritationen entgegen. Mit "Kühles Menthol" ist Head Shoulders bei Sommerhitze der richtige Partner: Es kühlt schon unter der Dusche den Kopf und liefert die Erfrischung, nach der wir uns in der warmen Jahreszeit sehnen. So wird dieser Sommer 100 cool schuppenfrei2

Das neue Head Shoulders "Kühles Menthol" ist in der 300-ml-Größe zu einem UVP von 3,99 €3 ab Juli im Handel erhältlich.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel,Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick.P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

1 Basis: Abverkaufszahlen Anti-Schuppen-Shampoos Deutschland Aug 2018 Jul 2019 lt. Nielsen.

2 Bis zu 100 der sichtbaren Schuppen bei regelmäßigem Gebrauch des Shampoos.

3 Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variieren.

