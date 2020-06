FRANKFURT (Dow Jones)--Der Tourisitkkonzern Tui und der Online-Reiseanbieter Booking.com haben eine globale strategische Partnerschaft für den Bereich Touren, Aktivitäten und Ausflüge vereinbart. Diese ermöglicht Booking.com-Kunden, auf das Produktportfolio im Erlebnissegment der Tui und ihrer Online-Tochter Musement direkt zuzugreifen. Die Vermarktung der Produkte von Tui an die Kunden von Booking.com soll im Juli starten, teilte der Konzern mit.

Damit baue die Tui Group ihr Drittgeschäft im Bereich Aktivitäten erheblich aus. Die Mailänder Tochter Musement, die Tui vor 18 Monaten erworben hat, baut das Portfolio im Rahmen der Vereinbarung in den kommenden Wochen und Monaten unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen von Booking.com weiter aus. Das Produktspektrum umfasse zahlreiche Aktivitäten, die auch für Urlauber interessant sind, die in diesem Sommer in ihrem Heimatland Ferien machen, von Wellness-Angeboten und Abenteuer-Erlebnissen über Tickets für Museumsbesuche und Attraktionen bis hin zu Stadtführungen und individuellen Sightseeing-Touren.

