Geldanlage ist eben keine Unterdisziplin der Astrologie

Anfang April 2020 baten wir von der marktEINBLICKE-Redaktion Kapitalmarkt-Profi Christian W. Röhl für unsere Printpublikation einen kurzen Mutmachbeitrag für Privatanleger zu schreiben. Die Anlegerwelt hat sich in den vergangenen acht Wochen zwar auf den ersten Blick wieder fundamental gedreht, allerdings sind die Schlüsse vom April auch im Juni noch gültig. Nachfolgend nun dieser Text.

Die Wirtschaft steht still, die Börsenkurse stürzen ab und Dividenden gibt's (erstmal) auch nicht. Das Corona-Virus bedroht nicht nur unsere Gesundheit und unsere Freiheit, sondern stellt auch Investoren vor völlig neue Herausforderungen. Was wir gerade erleben, ist keine normale Rezession - sondern ein ökonomischer und gesellschaftlicher Schockfrost ohne Beispiel.

Aber so wie jeder Krieg und jeder Crash zuvor wird irgendwann auch diese Krise überstanden sein. Und auch dann wird es noch immer viele Unternehmen geben, die menschliche Bedürfnisse wie Essen und Trinken, Gesundheit, Energie, Kommunikation oder Unterhaltung bedienen - und die genau damit gutes Geld verdienen. Warum also sollte man sich ausgerechnet jetzt von seinen Beteiligungen an solchen Firmen trennen? Die Preise, die auf diesem hysterischen Marktplatz namens Börse geboten werden, sind Anfang April 2020 schließlich rund ein Drittel niedriger als zwei Monate zuvor…

