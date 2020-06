Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind den vierten Tag in Folge gefallen, so die Analysten der Nord LB.Südeuropa-Anleihen hätten dagegen erneut vom astronomisch hohen Corona-Notkaufprogramm profitiert.Nach einem schweren Konjunktureinbruch 2020 sehe die Bundesbank eine schrittweise Erholung der deutschen Wirtschaft in den kommenden Jahren. Die Zentralbank erwarte für 2020 einen kalenderbereinigten Rückgang des BIP um 7,1%. 2021 solle es dann um 3,2% nach oben gehen und 2022 um 3,8%. ...

