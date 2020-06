LONDON (dpa-AFX) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 9100 Pence belassen, zugleich aber von seiner "Top Pick"-Liste gestrichen. Die Gerüchte über vom britisch-schwedischen Pharmaherstellers ausgehende Fusionsbemühungen mit dem US-Biotechunternehmen Gilead Sciences erschienen auf den ersten Blick wirklichkeitsfremd, seien angesichts der Quelle wohl aber wahr, schrieb Analyst Eric Le Berrigaud die Aktie in einer am Montag vorliegenden Studie.



Die Unternehmen hätten kaum Überschneidungspunkte. Es gäbe bei einem Zusammenschluss also kaum Synergien. Besonders besorgniserregend sei aber, dass das Gerücht vermuten lasse, AstraZeneca verfüge nicht über alles Nötige für eine brillante Zukunft, die nahezu jeder für das Unternehmen erwarte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020



US3755581036, GB0009895292

GILEAD SCIENCES-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de