Frühere Zahlung - die SANHA GmbH & Co. KG teilt mit, dass die am 4. Juni 2020 fällige Zinszahlung für die Anleihe 2013/26 (ISIN: DE000A1TNA70) nun doch bereits am 10. Juni erfolgt - und nicht erst im Juli wie zunächst angekündigt. Es handelt sich dabei um die Auszahlung eines 4,00%-Kupons für den Zeitraum vom 4. Dezember 2019 bis 4. Juni 2020 in Höhe von rd. 741.200 Euro.

Clearstream revidiert

SANHA hatte per 3. Juni gemäß seinerzeitigem Informationsstand der Zahlstelle bzw. der Abwicklungs- und Verwahrgesellschaft ...

