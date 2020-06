Die Redakteure von Microsofts Webportal MSN haben über Monate eine Nachrichten-KI trainiert. Jetzt haben sie Angst, dass genau diese KI ihnen die Jobs wegnimmt. "Ich weiß nicht was schlimmer ist: zu wissen, dass du dabei bist, deinen Job an eine Maschine zu verlieren. Oder zu wissen, dass dein Management versucht, es vor dir geheim zu halten", schrieb ein Insider der MSN-Redaktion an t3n. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Microsoft die Redaktionen von MSN.com ausdünnt. Während in den USA laut Medienberichten 50 Mitarbeiter gehen müssen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...