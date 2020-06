Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat den Montag nach seiner Rallye in der Vorwoche mit roten Vorzeichen begonnen. Die jüngsten Job-Daten aus den USA hatten vor dem Wochenende für eine positive Überraschung und steigende Kurse an der Wall Street gesorgt. Nun atmet der Markt erst mal durch. Schon in den ersten Handelsstunden konnte der DAX sein Minus aber reduzieren.