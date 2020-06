Nicht nur in diesem Jahr präsentiert sich das Wertpapier von Nordex äußerst volatil, diese Phase hält schon mindestens seit 2017 an. Dabei schwankt die Aktie in einer konstanten Handelsrange zwischen grob 7,00 und auf der Oberseite 15,75 Euro grob seitwärts. Das letzte markante Hoch wurde Anfang 2019 markiert, seitdem steckt der Wert in einem intakten Abwärtstrend, steuert diesen aber mit großen Schritten an und könnte ihn schon sehr bald einem Test unterziehen. Zeitgleich nähert sich die Aktie aber auch markanten Widerständen vom Jahreswechsel 2019/2020 an, weshalb long positionierte Investoren an eine Exit-Strategie und Gewinnabsicherung denken sollten.

