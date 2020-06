Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat eine zusätzliche Kabinettssitzung angekündigt, um das geplante Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen. "Neben der regulären Kabinettssitzung am Mittwoch wird es zur Umsetzung der Ergebnisse des Koalitionsausschusses am Freitag eine weitere Kabinettssitzung geben", kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Die Kabinettssitzung werde um 9.30 Uhr beginnen, sagte er. Zu den 57 Punkten des Pakets arbeite man derzeit "mit großer Intensität in vielen Ressorts".

Die große Koalition hatte sich Mitte vergangener Woche auf ein umfassendes Paket im Umfang von 130 Milliarden Euro in diesem und dem nächsten Jahr verständigt, mit dem die Wirtschaft nach dem coronabedingten Lockdown wieder in Fahrt gebracht werden soll. Darin ist eine vorübergehende Mehrwertsteuersenkung zum 1. Juli enthalten. Die Wirtschaft hat eine schnelle Umsetzung angemahnt.

