BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper will zwei seiner Wasserwerke in Nordschweden mit neuartigen Batterien ausstatten, um besser auf Frequenzschwankungen reagieren zu können. Das System soll noch in diesem Jahr in den Anlagen in Edsele und Lövön installiert und getestet werden, erklärte das MDAX-Unternehmen in Düsseldorf. Zuvor hatte der schwedische Netzbetreiber Svenska Kraftnät den Kapazitätsmarkt für ein neues Produkt, die so genannte schnelle Frequenzreserve (FFR), eröffnet.

Während die Wasserkraft als Energiespeicher fungiert, sorgen die Batterien laut der Uniper SE für die schnelle Reaktion auf Frequenzabweichungen. Gleichzeitig könne die Speicherkapazität der Batterien relativ gering gehalten werden. Der Konzern will das Produkt weiter skalieren, um es auch in anderen Anlagen der Unternehmensgruppe umzusetzen.

"Das neue Batteriesystem hat sehr gute Chancen, eine wettbewerbsfähige Lösung für den Systemdienstleistungsmarkt in Europa zu werden", zeigt sich Uniper-COO David Bryson überzeugt. Das Batteriesystem wird vom italienischen Ingenieur- und Technologieunternehmen Nidec Industrial Solutions (NIS), der industriellen Plattform der japanischen Nidec-Gruppe, geliefert.

June 08, 2020 05:52 ET (09:52 GMT)

