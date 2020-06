Märkte um 12: Neues DAX-Kaufsignal greifbar - 20-jähriges Jubiläum bei DocMorris

Nach den kräftigen Kursgewinnen in der Vorwoche legt der DAX am Montagmittag eine Verschnaufpause ein. Zeitweise steht hier ein kleines Minus von 0,3 Prozent zu Buche, womit der DAX im Bereich der 12.800er-Marke notiert. Ein Ausbruch über 13.000 Punkte würde ein neues Kaufsignal bedeuten. Das nächste Kursziel wäre dann das Allzeithoch vom Februar bei 13.795 Punkten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 12.809 MDAX -0,8% 26.988 TecDAX -1,8% 3.193 SDAX +0,7% 12.220 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.379

Die Topwerte im DAX sind BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003), Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) und Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Mit einem Kursplus von zeitweise über 3 Prozent führt die Aktie von BMW die Gewinnerliste im DAX am Montagmittag an und klettert auf ein 3-Monats-Hoch. Für Kursauftrieb sorgte die Nachricht, dass ab Mitte Juni wieder alle Automobilwerke im regulären Schichtbetrieb arbeiten werden. Im Fokus stand am Montagmittag auch die Schweizer Zur Rose Group (WKN: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283), zu der DocMorris gehört. Die Versandapotheke feiert ihr 20-jähriges Jubiläum.

