Better Orange IR & HV AG mit Marktanteil von 20 % die Nummer 3 unter den Hauptversammlungsdienstleistern

München, 8. Juni 2020 - Die Rechtsanwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Hamburg, hat in einer umfassenden Untersuchung die Marktanteile der Hauptversammlungsdienstleister bei virtuellen Hauptversammlungen ermittelt. "Der Markt (...) teilt sich (rein quantitativ) in fast vier gleich große Blöcke auf. Jeweils ca. ein Viertel der im April 2020 einberufenen virtuellen Hauptversammlungen wurden von Computershare (28 %) und Link Market Services (23 %) betreut, gefolgt von Better Orange, die 20 % der virtuellen Hauptversammlungen betreut haben. Die übrigen 28 % der einberufenen virtuellen Versammlungen teilen sich neun Dienstleister (...), so Dr. Christopher Danwert, Associate bei Freshfields Bruckhaus Deringer in der Fachzeitschrift "Die Aktiengesellschaft" 11/2020. Weiteres Ergebnis der Untersuchung: 100 % der Unternehmen, die sich für eine virtuelle HV entschieden haben, vertrauten bei Vorbereitung und Durchführung einem spezialisierten HV-Dienstleister.

Thomas Wagner, Vorstand der Better Orange IR & HV AG: "Das Vertrauen unserer Kunden ehrt uns und hat es erst möglich gemacht, dass wir als führender deutscher Player nach den beiden australischen Dienstleistern die unangefochtene Nummer 3 im Markt sind. Das ist für uns ein riesiger Ansporn, auch in Zukunft innovative Technologie und Lösungen "Made in Germany" für notierte Unternehmen zu bieten - und dies vor allem mit unserem umfassenden inhaltlichen Beratungsansatz zu veredeln, mit dem wir unsere Kunden auf jeder Stufe der Vorbereitung und Durchführung begleiten."

Kontakt Frank Ostermair Telefon +49 89 88 96 906-14 frank.ostermair@better-orange.de www.better-orange.de

08.06.2020