Die SANHA GmbH & Co. KG "flutet" nun doch früher als erwartet ihre Zins-Rohre: Laut dem Sanitärspezialisten werde die ursprünglich am 4. Juni 2020 fällige Zinszahlung für die ausstehende Unternehmensanleihe 2013/23 nun doch bereits am 10. Juni nachgeholt. Wie der Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) in der Vorwoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...