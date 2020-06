Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Iran für die Verstöße gegen das internationale Atomabkommen kritisiert. Der am Freitag erschienene Bericht der internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zeige, dass Iran "weiter systematisch seine Verpflichtungen" aus dem Wiener Nuklearvereinbarung verletze.

"Darüber sind wir sehr besorgt. Und wir rufen Iran auf, wieder vollumfänglich zur Einhaltung seiner Verpflichtungen zurückzukehren", erklärte Christofer Burger, Sprecher des Auswärtigen Amtes. "Besonders besorgt macht uns die hohe Menge von niedrig angereicherten Uran und die fortlaufenden iranischen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit fortschrittlichen Zentrifugen."

Deutschland sei weiter auf allen Ebenen und in unterschiedlichen Formaten in intensiveren Gesprächen mit allen Mitgliedern der Wiener Nuklearvereinbarung, um zu einer Lösung in diesen Fragen zu kommen, so Burger.

Am Freitag berichtete die IAEA, dass Teheran mit mehr als 1,5 Tonnen angereichertem Uran fast acht Mal mehr Material besitzt, als im 2015 vereinbarten Atomabkommen erlaubt.

