Köln (ots) - Die Malteser in Deutschland stellen neue, kostenfrei verwendbare Bilder unter anderem zu den Themen Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Einkauf für Risikogruppen zum Download bereit.Bei Veröffentlichung im redaktionellen Kontext können die Bilder honorarfrei verwendet werden.Die Pressebilder können ab sofort in folgenden Bilddatenbanken und Fotomarktplätzen kostenfrei abgerufen werdenhttps://www.presseportal.de/nr/106910/bildhttp://www.picture-alliance.comhttp://www.i-picturemaxx.comWeitere Fotos können in der Pressestelle erfragt werden.Pressekontakt:Malteser Pressestelle0221 / 98 22 - 2202 / - 2203presse@malteser.orgwww.malteser.deOriginal-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58983/4616945