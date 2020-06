FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat HHLA angesichts einer sondierten Kooperation mit anderen Hafenbetreibern in der deutschen Bucht von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, wenngleich das Kursziel von 16 auf 19 Euro angehoben wurde. Er würde eine Zusammenarbeit mit Eurokai und BLG Logistics begrüßen, schrieb Analyst Markus Armer in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach gutem Lauf seit Anfang April sehe er nun nur noch moderates Aufwärtspotenzial./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / 11:30 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0S8488

