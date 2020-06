Nachhaltige Geldanlagen sind ein Investment-Megatrend: 2019 betrug das nachhaltige Anlagevolumen in Deutschland mehr als 269 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2018. Besonders bei Privatanlegern gewinnt das Thema immer mehr an Bedeutung: Das Anlagevolumen stieg hier gegenüber dem Vorjahr um 96 Prozent. Allerdings liegt der Anteil nachhaltiger Fonds und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...