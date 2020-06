Wien (www.anleihencheck.de) - Mit der fünften EUR-Emissionswoche im Volumen von zumindest EUR 35 Mrd. steht letzte Woche (EUR 39 Mrd.) der gesamteuropäische Primärmarkt bereits kurz vor der EUR-1.000-Mrd.-Marke in diesem Jahr (+35% vs. 2019), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am Freitag habe Schneider Electric SE eine EUR 500 Mio. bei MS+38 BP (3J, A3/A-) sowie hoher Nachfrage (Orderbuch: EUR 5 Mrd.) begeben. Covestro (Baa2) habe eine Dualtrancheanleihe (A: EUR 500 Mio., MS+115 BP, 6J; B: EUR 500 Mio., MS+145 BP, 10J) bei ebenso hohem Investoreninteresse (Oderbücher: EUR 5,2 Mrd. (A), EUR 5 Mrd. (B)) begeben. ...

