Vietnam steht bei den meisten Beobachtern innerhalb der Europäischen Union nicht gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dies hat sich in den vergangenen Wochen allerdings etwas geändert. Denn nach dem Europäischen Parlament hat auch die vietnamesische Nationalversammlung das neue Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam einstimmig gebilligt.Nach dem Inkrafttreten des Abkommens, welches gegen Ende August 2020 erwartet wird, kann Vietnam dann den ganz überwiegenden Teil seines Warenhandels in die EU zollfrei abwickeln. Dies betrifft rund 71 % aller vietnamesischen Exporte in die EU. Nach einer Übergangsphase von 7 Jahren werden es dann 99 % sein.Umgekehrt werden rund 65 % aller EU-Exporte nach Vietnam sofort zollfrei gehandelt werden, und nach einer Übergangsphase von 10 Jahren soll dies auch für den restlichen Anteil gelten.

