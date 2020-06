Nach der über 3-prozentigen Kursrally allein am Freitag in Reaktion auf unerwartet gute Arbeitsmarktzahlen und fast 7-Prozent-Zuwachs über die komplette Vorwoche, sieht es am Montag zum Start an der Wall Street nach weiteren Gewinnen aus von bis zu 0,7 Prozent. Die schrittweise Öffnung der Wirtschaft sorge einerseits für Zuversicht, doch andererseits bleibe die Furcht vor einer zweiten Pandemiewelle im Raum, heißt es.

"Die Märkte werden eine kleine Atempause nach der vergangenen starken Woche einlegen", erwartet Edward Park von Brooks Macdonald. Auch wenn sich die Marktstimmung verbessert habe und die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag gut ausgefallen seien, dürfte der Weg zu einer vollständigen Erholung steinig bleiben. Einige US-Bundesstaaten berichteten überdies von wieder steigenden Neuinfiziertenzahlen, nachdem die pandemiebedingten Verbote gelockert worden seien.

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich beflügelt von Gerüchten über ein mögliches Zusammengehen mit Astrazeneca. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete, hat Astrazeneca Gilead im Mai informell kontaktiert, um das Interesse der anderen Seite abzuklopfen. Um mögliche Bedingungen für eine Fusion sei es dabei nicht gegangen. Es wäre die größte Fusion in dem Sektor aller Zeiten. Für die Aktie geht es auf Nasdaq.com vorbörslich um 3,2 Prozent auf 79,21 Dollar nach oben, während Astrazeneca in London gut 2 Prozent an Wert einbüßen.

