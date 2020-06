08.06.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) musste am Freitag Nachmittag - Durchsuchung der Wirecard Räumlichkeiten mit entsprechendem - kurzfristigen (?) - Kursimpact hinnehmen. Die Durchsuchung, den Hintergrund und die möglichen Wirkungen beleuchteten wir bereits - und jetzt kann man sehen, dass der Einbruch bis auf 84,00 EUR im späten Handel am Freitag auf Tradegate möglicherweise "beschleunigt" oder "verstärkt " wurde durch einen oder mindestens einen - von denen die die Meldgrenze überschreiten - Hedgefonds: Samlyn Capital LLC. Laut Bundesanzeigermeldung erhöhte er am Freitag seine Shortposition ...

