Baden-Baden (ots) - Die dritte Staffel von Sven Plögers meteorologischer Roadshow im Ersten führt die Zuschauer in eine unberechenbare Wetterküche direkt vor unserer Haustür, die Alpen. Für den ARD-Meteorologen gibt es kaum eine spannendere Region. Die Alpen sind aufgrund ihrer Lage und ihrer Höhe einer der zentralen Taktgeber für Wetter und Klima in Mitteleuropa. Fünf Vegetationszonen, die sich horizontal vom Nordkap bis Sizilien über 5000 Kilometer erstrecken, finden sich hier auf nicht einmal 5000 Meter Höhe zusammengedrängt. Kein Wunder, dass das zu viel extremeren Wetterphänomenen als im Flachland führt. Gleichzeitig bilden die Alpen eine Art Riegel, der den Weg der Hochs und Tiefs und alle Luftbewegungen in Mitteleuropa maßgeblich beeinflusst. Die zweiteilige SWR Doku-Reihe "Wo unser Wetter entsteht - Die Alpen" ist am 15. und 22. Juni um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.Folge 1: "Wie die Alpen unser Wetter machen" (15 Juni 2020)Das Wetter in den Alpen ist viel unberechenbarer als im Flachland - kein Wunder: "Wenn man so will, liegt hier Neapel nur einen kurzen Fußmarsch von der Arktis entfernt", erklärt Sven Plöger. In der ersten Folge seiner meteorologischen Roadshow in die Alpen erläutert der ARD-Meteorologe typische Alpenwetterphänomene wie Föhn, das Berg-/Talwindsystem oder die sogenannte Staulage, die zum Beispiel für den schneereichen Januar 2019 verantwortlich war. Er erklärt, warum so viele Dörfer in den Südwestalpen ausgestorben sind, in den Nordalpen aber blühen. Und er besucht die Hauptversammlung der Schweizer "Wetterschmöcker", die schwören, das Alpenwetter des kommenden Halbjahres anhand der Dicke von Tannenzapfen, der Konsistenz von Schneckenhäusern oder der Aggressivität von Waldameisen voraussagen zu können.Folge 2: "Wie der Klimawandel die Alpen verändert" (22. Juni 2020)In der zweiten Folge seiner meteorologischen Roadshow in die Alpen erklärt Plöger, warum der Klimawandel die Alpen besonders stark trifft. Durch die vielen steilen Hänge bieten die Berge den einfallenden Sonnenstrahlen viel mehr Fläche, die aufgeheizt werden kann, als dies im Flachland der Fall ist. Dabei hat der Klimawandel in den Alpen viele Gesichter: Es schmelzen nicht nur die Gletscher, sie transportieren in ihrem Innern auch zunehmend riesengroße Schmelzwassertaschen nach unten, die eine verheerende Flutwelle auslösen könnten. Der Bergwald verliert durch die steigenden Temperaturen alarmierend viel Humus; Pflanzen und Tiere wandern immer weiter nach oben und verdrängen dort die, die ursprünglich hier siedelten; der zunehmende Schneemangel verändert den Skitourismus und zwingt die Liftbetreiber schon heute zu aufwendigen und teuren Maßnahmen wie dem "Snowfarming", dem Konservieren von Schnee aus der vergangenen Skisaison für die kommende.Produktion und Sendetermine"Wo unser Wetter entsteht - Die Alpen" von Rolf Schlenker ist eine Produktion des SWR.Folge 1: "Wie die Alpen unser Wetter machen", 15. Juni 2020 um 20:15 Uhr im ErstenFolge 2: "Wie der Klimawandel die Alpen verändert", 22. Juni 2020 um 20:15 Uhr im ErstenDer Zweiteiler ist ab dem 31. Mai für fünf Jahre in der Mediathek abrufbar.