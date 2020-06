EZB genehmigt Übernahme von UBI Banca durch Intesa Sanpaolo

Von Jessica Sier

MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat von der Europäischen Zentralbank (EZB) die Genehmigung zur Übernahme der Mehrheit an der kleineren UBI Banca erhalten. Intesa will mindestens 50 Prozent plus eine Aktie an der UBI und eine indirekte Übernahme einer Kontrollbeteiligung an der IW Bank SpA erwerben.

Die Unione di Banche Italiane SpA (UBI) ist mit der Transaktion allerdings nicht einverstanden und hat im Mai rechtliche Schritte gegen das überraschende Übernahmeangebot in Aktien eingeleitet. Die Offerte sei ihrer Meinung nach aufgrund der Coronavirus-Pandemie wirkungslos geworden, argumentierte UBI.

Intesa Sanpaolo teilte am Freitagabend mit, dass sie zwar keine Informationen über die möglichen negativen Auswirkungen des Coronavirus auf UBI habe. Sie gehe aber davon aus, dass die Pandemie die wirtschaftliche Aktivität der kleineren Bank oder das Übernahmeangebot selbst nicht negativ beeinflussen werde und werde daher die Auswirkungen der Pandemie nicht in das Angebot einbeziehen.

Durch die Fusion würde die größte Bank Italiens entstehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2020 07:09 ET (11:09 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.