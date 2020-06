ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 28,50 auf 31,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den jüngsten Signalen aus dem operativen Geschäft und dem Sika-Anteilsverkauf habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2020 von einem niedrigen Niveau ausgehend um 70 Prozent erhöht, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Geschäftsrückgang des Baustoffkonzerns dürfte im laufenden Jahr geringer als bislang befürchtet ausfallen./edh/Tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2020 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125007

