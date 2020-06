Mainz (ots) - Woche 24/20Do., 11.6.Bitte Programmänderung ab 2.25 Uhr beachten:2.25 Die Neue Zeit (VPS 2.24/HD/AD/UT)1. Nach dem KriegSechsteilige "Bauhaus"-Serie Walter Gropius August DiehlDörte Helm Anna Maria MüheStine Branderup Trine DyrholmGunta Stölzl Valerie PachnerMarcel Breuer Ludwig TrepteJohannes Itten Sven SchelkerJohannes I. Auerbach Alexander FinkenwirthBaronesse von Freytag-Loringhoven Corinna KirchhoffAlma Mahler Birgit MinichmayrMax Greil Sebastian Blombergund andere Schnitt: Barbara Gies, Jens KlüberMusik: Christoph M. Kaiser, Julian MaasKamera: Jens HarantBuch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena KiesslerRegie: Lars KraumeGemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE,Constantin Television & Nadcon Film(Erstsendung 15.9.2019)Deutschland 2019 3.10 Die Neue Zeit (VPS 3.09/HD/AD/UT)2. Der Prinz von ThebenSechsteilige "Bauhaus"-Serie Walter Gropius August DiehlDörte Helm Anna Maria MüheStine Branderup Trine DyrholmGunta Stölzl Valerie PachnerMarcel Breuer Ludwig TrepteJohannes Itten Sven SchelkerJohannes I. Auerbach Alexander FinkenwirthBaronesse von Freytag-Loringhoven Corinna KirchoffAlma Mahler Birgit MinichmayrMax Greil Sebastian Blombergund andere Schnitt: Barbara Gies, Jens KlüberMusik: Christoph M. Kaiser, Julian MaasKamera: Jens HarantBuch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena KiesslerRegie: Lars KraumeGemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE,Constantin Television & Nadcon Film(Erstsendung 15.9.2019)Deutschland 2019 zu Do., 11.6.3.55 Die Neue Zeit (VPS 3.54/HD/AD/UT)3. Die MärzgefallenenSechsteilige "Bauhaus"-Serie Walter Gropius August DiehlDörte Helm Anna Maria MüheStine Branderup Trine DyrholmGunta Stölzl Valerie PachnerMarcel Breuer Ludwig TrepteJohannes Itten Sven SchelkerJohannes I. Auerbach Alexander FinkenwirthBaronesse von Freytag-Loringhoven Corinna KirchoffAlma Mahler Birgit MinichmayrMax Greil Sebastian Blombergund andere Schnitt: Barbara Gies, Jens KlüberMusik: Christoph M. Kaiser, Julian MaasKamera: Jens HarantBuch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena KiesslerRegie: Lars KraumeGemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE,Constantin Television & Nadcon Film(Erstsendung 16.9.2019)Deutschland 2019 (Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen.Die Wiederholungen"Notruf Hafenkante: Knock out", "SOKO Stuttgart" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Fr., 12.6.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur ab 2.15 Uhr beachten:2.10 Die Neue Zeit (VPS 2.09/HD/AD/UT)4. Die FrauenklasseSechsteilige "Bauhaus"-Serie Walter Gropius August DiehlDörte Helm Anna Maria MüheStine Branderup Trine DyrholmGunta Stölzl Valerie PachnerMarcel Breuer Ludwig TrepteJohannes Itten Sven SchelkerJohannes I. Auerbach Alexander FinkenwirthBaronesse von Freytag-Loringhoven Corinna KirchoffLyonel Feininger Ernst StötznerMartin Joseph Bundschuhund andere Schnitt: Barbara Gies, Jens KlüberMusik: Christoph M. Kaiser, Julian MaasKamera: Jens HarantBuch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena KiesslerRegie: Lars KraumeGemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE,Constantin Television & Nadcon Film(Erstsendung 16.9.2019)Deutschland 2019 zu Fr., 12.6.2.55 Die Neue Zeit (VPS 2.54/HD/AD/UT)5. Das EhrengerichtSechsteilige "Bauhaus"-Serie Walter Gropius August DiehlDörte Helm Anna Maria MüheStine Branderup Trine DyrholmGunta Stölzl Valerie PachnerMarcel Breuer Ludwig TrepteJohannes Itten Sven SchelkerJohannes I. Auerbach Alexander FinkenwirthBaronesse von Freytag-Loringhoven Corinna KirchoffAlma Mahler Birgit MinichmayrMax Greil Sebastian Blombergund andere Schnitt: Barbara Gies, Jens KlüberMusik: Christoph M. Kaiser, Julian MaasKamera: Jens HarantBuch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena KiesslerRegie: Lars KraumeGemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE,Constantin Television & Nadcon Film(Erstsendung 17.9.2019)Deutschland 2019 3.40 Die Neue Zeit (HD/AD/UT)6. Das Ende in WeimarSechsteilige "Bauhaus"-Serie Walter Gropius August DiehlDörte Helm Anna Maria MüheStine Branderup Trine DyrholmGunta Stölzl Valerie PachnerMarcel Breuer Ludwig TrepteJohannes Itten Sven SchelkerJohannes I. Auerbach Alexander FinkenwirthBaronesse von Freytag-Loringhoven Corinna KirchoffMax Greil Sebastian Blombergund andere Schnitt: Barbara Gies, Jens KlüberMusik: Christoph M. Kaiser, Julian MaasKamera: Jens HarantBuch: Lars Kraume, Judith Angerbauer, Lena KiesslerRegie: Lars KraumeGemeinschaftsproduktion von ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE,Constantin Television & Nadcon Film(Erstsendung 17.9.2019)Deutschland 2019 4.25 Filmgorillas (HD)Das Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert(vom Vortag)Deutschland 2020 4.35 Deutschland von oben (VPS 4.40)(Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen"SOKO Leipzig", "Der Staatsanwalt" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Woche 25/20Do., 18.6.Bitte Programmänderung ab 2.25 Uhr beachten:2.25 Winterherz - Tod in einer kalten Nacht (VPS 2.24/HD/AD/UT)Mike Gattner Anton SpiekerSylvie Vollert Laura de BoerMaxim Vollert Franz PätzoldRenata Gattner Ulrike KrienerPeter Gattner Bernhard SchützFinn Gattner Jeremias MeyerValerie Amanda da GloriaKalli David ZimmerschiedBernhard Vollert Michael LerchenbergRuth Vollert Mona Seefriedund andere Schnitt: Mona BräuerMusik: Manu KurzKamera: Helmut PirnatBuch: Susanne SchneiderRegie: Johannes Fabrick(Erstsendung 2.12.2019)Deutschland 2019 (Weiterer Ablauf ab 3.55 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen"SOKO Stuttgart" und "SOKO Wismar" entfallen.Woche 28/20Sa., 4.7.18.05 SOKO WienBitte Ergänzung beachten: Audiodeskription So., 5.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:17.55 ZDF.reportage (HD/UT)Freiheit mit VorzeltCamping trotz CoronaFilm von Sören FolkensDeutschland 2020 --------------------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT)5.30 Freiheit mit VorzeltCamping trotz CoronaFilm von Sören Folkens(von 17.55 Uhr)Deutschland 2020 Woche 29/20Sa., 11.7.18.05 SOKO WienBitte Ergänzung beachten: Audiodeskription So., 12.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:17.55 ZDF.reportage (HD/UT)Ferien im GartenParzelle statt MalleFilm von Bernd ReufelsDeutschland 2020 ---------------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT)5.30 Ferien im GartenParzelle statt MalleFilm von Bernd Reufels(von 17.55 Uhr)Deutschland 2020 Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4617199