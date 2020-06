Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena/Dortmund (pts019/08.06.2020/14:15) - Die Dortmunder Tafel freut sich über eine Finanzspritze. Sie ist eines von drei Projekten, die ESET nun unbürokratisch und schnell mit jeweils 1.600 Euro unterstützt. Im Rahmen einer spontanen Charity-Aktion hatte ESET zuvor zwei von der BVB-Bundesligamannschaft unterschriebene Trikots inklusive der ESET Internet Security in der BVB-Edition für diesen guten Zweck versteigert. Covid-19 trifft auch die Tafeln in Deutschland hart. So gab es gerade zu Anfang der Pandemie wesentlich weniger Sachspenden als zuvor. Gleichzeitig sind viele Menschen dringend auf die Hilfe durch die Tafeln angewiesen. "Das wollten wir nicht einfach so hinnehmen und schnell und unbürokatisch helfen", so ESET-Unternehmenssprecher Thorsten Urbanski. Im Rahmen der Charity-Aktion versteigerte ESET deshalb als Champion Partner von Borussia Dortmund zwei von der BVB-Mannschaft unterschriebene Trikots. Mehrere Tausend Euro kamen bei der Aktion zusammen, ein Drittel davon fließt nun in die Arbeit der Dortmunder Tafel. "Die Menschen dort leisten Beeindruckendes und zeigen tagtäglich, wie wichtig Solidarität imit Schwächeren gerade in Krisenzeiten ist", betont Urbanski. Er hofft, dass das Leuchtturmprojekt viele Nachahmer findet und auch andere Unternehmen spontane Spendenbereitschaft zeigen. "Wir sind froh, dass wir auch in diesen sehr schwierigen Zeiten Unterstützer wie ESET zu finden, die uns dabei helfen, unsere Arbeit wie gewohnt aufrechterhalten zu können. Für die bedürftigen Menschen ist diese Hilfe von großer Bedeutung", sagt Ansgar Wortmann von der Dortmunder Tafel. Gleichzeitig motiviere es die ehrenamtlich Mitarbeitenden zu erfahren, dass ihr Engagement gesehen und wertgeschätzt werde. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Thorsten Urbanski Tel.: +49 3641 3114 261 E-Mail: thorsten.urbanski@eset.de Website: www.eset.com/de/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200608019

