8. Juni 2020 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. "Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/ ) freut sich mitteilen zu können, dass Dr. Gérald Riverin dem Board of Directors und dem technischen Beratungsausschuss des Unternehmens beigetreten ist. Dr. Riverin promovierte 1977 an der Queen's University und war an der Entdeckung und Entwicklung mehrerer bemerkenswerter Grundstücke in Quebec beteiligt, einschließlich der Gold-Kupfer-Tagebaumine Troilus in der Nähe von Chibougamau.Präsident und CEO von Maple Gold, Matthew Hornor, sagte: "Wir freuen uns sehr, jemanden mit einem so breit gefächerten Wissen und relevanter und ergänzender Erfahrung in unseren Vorstand und Beirat aufzunehmen. Gérald hat bereits mit unserem Vize-Präsidenten für Exploration an anderen intrusiv-bezogenen Goldvorkommen in der Region gearbeitet, und wir begrüßen sein Fachwissen und seine Erfahrung. Zusätzlich zu den Bohrlöchern und oberflächennahen Gebieten, die wir innerhalb des Ressourcengebiets als vorrangig definiert haben, verfügen wir auch über ein umfangreiches Landpaket mit einer wachsenden Liste regionaler Entdeckungsziele, weshalb wir uns auf unsere Zusammenarbeit mit Dr. Riverin freuen, wenn wir die nächsten Bohr- und Explorationsphasen in Douay in den Vordergrund stellen".Die vorhandenen Ressourcen (RPA 2019) bei Douay sind Teil eines großen intrusiv-hydrothermisch verwandten Goldsystems, aber das umfangreiche Landpaket des Unternehmens umfasst mehrere Horizonte, die für mehrere andere Lagerstättentypen aussichtsreich sind, darunter orogenes Gold und vulkanogenes Massivsulfid (VMS).Dr. Riverin ist international als Experte für die Geologie vulkanogener massiver Sulfidlagerstätten bekannt und wird regelmäßig als Redner und Vortragender zu verschiedenen Aspekten der Geologie solcher Lagerstätten und zur Explorationstechnologie eingeladen. Er war als Executive Director of Exploration (Nordamerika) für Inmet Mining Corporation, Präsident und CEO von Cogitore, Präsident von Yorbeau und auch als Präsident der Association de l'Exploration Minière du Québec tätig. Alle drei Unternehmen waren im Großraum Douay tätig.Zusammenfassung des Technischen Beratungsausschusses von Maple GoldMaurice Tagami - Direktor & Vorsitzender des Technischen Beratungskomitees- Metallurgie-Ingenieur (Universität von British-Columbia)- VP, Bergbaubetrieb mit Wheaton Precious Metals Corp. (seit 2012)- 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Engineering, Konstruktion und ProjektentwicklungGérald Riverin - Direktor, Technischer Beratender Ausschuss- Ph.D. Geologe (Queen's University) mit über 40 Jahren Explorationserfahrung- Ehemaliger Bezirksgeologe und Exekutivdirektor für Exploration (Nordamerika) bei Inmet- Erhielt die prestigeträchtige Auszeichnung "Prospector of the Year" von QMEA für die Entdeckung neuer VMS in der Region ChibougamauDavid Broughton - Technischer Beratender Ausschuss- B.Sc. und M.Sc. von der University of Waterloo und einen Doktortitel von der Colorado School of Mines- Ehemaliger Executive Vice-President Exploration bei Ivanplats (jetzt Ivanhoe Mines) und bleibt Senior Advisor, Exploration und Geologie für Ivanhoe Mines.- Gewinner der Colin-Spence-Preise von Thayer Lindsley und AME BC für Entdeckungen von WeltklasseGewährung von AktienoptionenIn Verbindung mit der Ernennung eines neuen Direktors hat das Unternehmen 300.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt, die zu einem Preis von $ 0,10 ausübbar sind. Die Optionen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu einem Drittel sofort, zu einem Drittel 12 Monate ab dem Datum der Gewährung und zu einem Drittel 24 Monate ab dem Datum der Gewährung bis zur vollständigen Unverfallbarkeit der Optionen unverfallbar. Der Aktienoptionsplan des Unternehmens regelt diese Incentive-Optionen sowie die Bedingungen für ihre Ausübung, was in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange steht.Über Maple GoldMaple Gold ist ein fortgeschrittenes Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Definition eines Goldprojektes im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbau-Jurisdiktionen konzentriert. Das ca. 355 km² große unternehmenseigene Goldprojekt Douay befindet sich entlang der Deformationszone Casa Berardi (55 km Streichlänge) innerhalb des produktiven Grünsteingürtels Abitibi im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur und verfügt über eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.maplegoldmines.comIM NAMEN VON MAPLE GOLD MINES LTD."Matthew Hornor"B. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Herr Joness LangExekutiv-VizepräsidentZelle: 778.686.6836E-Mail: jlang@maplegoldmines.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Ungewissheiten und der besten Schätzung des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass vorausblickende Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht übermäßig auf vorausblickende Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich des Zeitplans und des Abschlusses der Privatplatzierung. Wenn hierin Wörter wie "antizipieren", "werden", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt ihrer Abgabe für vernünftig hielt, oder in bestimmten Fällen auf Expertenmeinungen Dritter. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Für eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten unterscheiden, wenden Sie sich bitte an Maple Gold Mines Ltd. die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen, die unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA5651271077