Obwohl die Schmuckhändler ihre Geschäfte in einigen Regionen Indiens schon wiedereröffnen dürfen, blieb die Konsumentennachfrage nach Goldschmuck bislang schwach.Im Zuge der schwachen Nachfrage sind die von den Goldhändlern angebotenen Preisabschläge für Goldschmuck-Käufe nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters und dem Informationsportal Live.mint auf den höchsten Wert seit 2 Monaten gestiegen.Die Preisabschläge für Gold in Indien stiegen demnach auf 32 US-Dollar je Unze, wobei eine Importsteuer in Höhe von 12,5 % und eine "Goods and Services Tax' in Höhe von 3 % enthalten sind.Im Mai 2020 waren die Goldimporte Indiens um 99 % gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat eingebrochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...