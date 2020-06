Mindbreeze hat die Prüfung nach SOC2 Typ 1 für ihren Service Mindbreeze InSpire SaaS abgeschlossen. Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG stellte den Prüfbericht aus.

Im Rahmen des Auditprozesses überprüfte KPMG, ob die Trust Services Criteria (TSC) für Security herausgegeben vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) eingehalten werden. Dazu wurden die vorhandenen internen Kontrollmechanismen für die angebotenen Services beispielsweise in Bezug auf Risikominimierung, Zugangskontrollen, Überwachungsmaßnahmen oder Kommunikation untersucht und dokumentiert. Die Prüfung gestaltete sich in Form eines ISAE 3000 Typ 1 Audits (Test des Designs und der Implementierung für einen Stichtag) und dauerte etwa vier Wochen. Die finalen Prüfungsergebnisse erhielt Mindbreeze als ISAE 3000 SOC2 Typ 1 Report.

"Die ISAE 3000 SOC2 Typ 1 Prüfung umfasste die von der Mindbreeze eingerichteten Kontrollen zur Adressierung der Trust Services Criteria für Sicherheit. Der SOC2 Bericht zeigt detaillierte Informationen zur Angemessenheit des Designs (Typ 1 Bericht) der jeweiligen Kontrollen und dient zur Information für Kunden der Mindbreeze sowie deren Abschlussprüfer", so Andreas Wiegele, Senior Manager bei KPMG.

"Informationen, die in der Cloud sind, sollen auch dort hoch effizient analysiert, semantisch vernetzt und perfekt aufbereitet den Anwendern zur Verfügung gestellt werden. Höchste Sicherheits- und Betriebsstandards sind dabei für uns und unsere Kunden enorm wichtig, daher streben wir laufend nach einer Verbesserung in allen Bereichen", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze.

Mindbreeze InSpire kombiniert klassische Suchtechnologien mit den technologischen Entwicklungen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, um Geschäftsinformationen aus angebundenen Unternehmensdatenquellen zu analysieren und zu interpretieren, um konkrete Antworten, sogenannte Actionable Insights, zu liefern.

