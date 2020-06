ROUNDUP 2: Durchsuchungen bei Wirecard nach Bafin-Anzeige - Aktie unter DruckMÜNCHEN/ASCHHEIM - Der Zahlungsabwickler Wirecard kommt nicht zur Ruhe. Das Unternehmen hatte am Freitagabend in Aschheim bei München die Durchsuchungen der Geschäftsräume durch die Staatsanwaltschaft bestätigt. Es bestehe der Verdacht, "dass die Verantwortlichen der Wirecard durch die Ad-hoc-Mitteilungen vom 12.03.20 und vom 22.04.20 irreführende Signale für den Börsenpreis der Aktien der Wirecard AG gegeben haben könnten", teilte eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft München I mit. Vorausgegangen war eine Anzeige der Finanzaufsicht Bafin. Der Aktienkurs knickte am Montagvormittag um rund drei Prozent auf etwa 93 Euro ein.PCA-Daten: Erholung des chinesischen Automarkts nimmt Fahrt aufPEKING - Die Erholung des chinesischen Automarkts hat im Mai nach dem Einbruch in der Corona-Krise weiter an Fahrt aufgenommen. Der Absatz sei zum ersten Mal nach fast einem Jahr wieder gestiegen, teilte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Montag in Peking mit. Demnach legten die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,9 Prozent auf 1,64 Millionen Fahrzeuge zu. Damit verzeichnete der größte Automarkt der Welt laut PCA-Angaben den ersten Zuwachs seit Juni 2019. Im Vergleich zum Vormonat habe das Absatzplus bei 12,3 Prozent gelegen, hieß es weiter.Ölkonzern BP will weltweit 10 000 Jobs streichenLONDON - Der Ölkonzern BP will weltweit 10 000 Stellen streichen. Das teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Die Stellenkürzungen sollen ausschließlich in der Verwaltung vorgenommen werden. Überproportional betroffen sei dabei die Führungsebene, so die Mitteilung des Konzerns. Ein Drittel der Gruppenleiter soll gehen. An welchen Standorten die Jobs wegfallen sollen, gab BP zunächst nicht bekannt. Weltweit hat der Konzern 70 000 Mitarbeiter.ROUNDUP 2: Heftige Kritik an Quarantänepflicht für Großbritannien-ReisendeLONDON - Der Chef der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair , Michael O'Leary, hat scharfe Kritik an der am Montag in Kraft getretenen Quarantänepflicht für Einreisende nach Großbritannien geübt. In einem Interview im BBC-Radio bezeichnete er die Regelung als "irrational, ineffektiv und komplett undurchführbar". Er warnte vor einem "unermesslichen Schaden" für die Luftfahrtbranche und die britische Tourismusindustrie. Man habe von Einzelüberweisungen zunächst auf ein automatisches System umstellen müssen, erklärte das Unternehmen am Montag. Nun seien "die Prozesse so weit aufgesetzt".ROUNDUP: Strompreis steigt schneller - Heizen kostete wenigerESSEN - Für die Haushalte in Deutschland gibt es gegenläufige Entwicklungen bei den Energiekosten. Während sich der Anstieg der Strompreise beschleunigt hat, ist Heizen preiswerter geworden. Für Strom muss ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden und einem Vertrag der Grundversorgung im Durchschnitt 5,9 Prozent mehr bezahlen als im vergangenen Jahr, wie der Datenbankanalyst Enet errechnet hat. Für einen solchen Musterhaushalt bedeute das einen Aufschlag von 57 Euro im Jahr.Weitere Meldungen-Kreise: Britischer Pharmakonzern Astrazeneca ist an Gilead interessiert -VW-Chef Diess schwört Topmanagement auf weiteres Sparen ein -Munich-Re-Tochter Ergo steigt bei chinesischem Sachversicherer ein -Airbus bekommt im Mai keine Flugzeug-Bestellungen - auch keine Stornierung -Luxuswagenhersteller Bentley will ein Viertel der Stellen abbauen -Chilenische Airline Latam bringt staatliche Rettung ins Gespräch -SdK will höhere Barabfindung für Comdirect-Minderheitsaktionäre -Bahn: Fahrpreise im Fernverkehr sinken am 1. Juli um 1,9 Prozent -ROUNDUP: Eine App für jede Schranke - Der Wettlauf ums digitale Parken -Thyssenkrupp will sich von Werk in Bremen trennen -Altkanzler Schröder erneut zum Aufsichtsratschef von Rosneft gewählt -Chemiebranche: Stromkosten gefährden Jobs - Konjunkturpaket ausbauen -Lufthansa-Chef Spohr kündigt 'Rückflug-Garantie' in Corona-Krise an -Facebook-Chef deutet Umdenken nach Kritik an Umgang mit Trump an -USA lockern geplante Beschränkungen für Passagierflüge aus China -Kuoni-Chef kündigt Stellenabbau an -Bulgarien plant Aufbau staatlicher Tankstellen -Kreise: Nordex plant Verkauf von Projektportfolio -Geplanter Stellenabbau: Tuifly-Belegschaft attackiert Management -Bankenpräsident: Corona-Krise beschleunigt Filialabbau -Presse: Schweizerische Luftfahrtbranche plant Entlassungen -'Spiegel': Möglicherweise bald Maskenpflicht an Flughäfen -Roche-Chef sieht Tiefpunkt wegen Coronapandemie durchschritten -Commerzbank legt erste Nachranganleihe aus neuem Programm auf -Tank & Rast: Alle Raststätten ab dem 15. Bitkom: Unternehmen tun sich mit Künstlicher Intelligenz schwer -Polen stoppt Arbeit in zwölf Kohlegruben nach Corona-Ausbruch -Hotelübernachtungen in der Schweiz mehr als 90 Prozent eingebrochen -Tochterfirmen von Swissport in Belgien beantragen Insolvenz -Betriebsversammlungen bremsen Verkauf bei Galeria Kaufhof Karstadt -Gewerkschaft: 'Massive Einschnitte' bei Bombardier geplant -Finanzinvestoren wollen Stada-Minderheitsaktionäre rauskaufen -Evotec kooperiert mit US-Konzern ABL bei HIV-Forschung -IPO: Arzneinmittelhersteller PharmaSGP gibt Preisspanne für Börsengang bekannt -Tesla treibt Arbeiten voran - Bisher kein Spatenstichtermin -Thyssenkrupp will Produktion von Wasserstoffanlagen hochfahren -ROUNDUP: Fashion Week zieht von Berlin nach Frankfurt um 