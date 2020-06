Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute die Aktie von Tui. Nach Kritik von Kunden wegen ausbleibender Antworten auf Stornierungswünsche hat TUI Deutschland eine rasche Bearbeitung und baldige Erstattung versprochen. Bei den Verkäufen steht Wirecard erneut im Fokus der Investoren. Das Unternehmen hatte am Freitagabend bestätigt, dass es eine Durchsuchung der Geschäftsräume in München durch die Staatsanwaltschaft gegeben hat. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv