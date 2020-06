FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen der Ankaufprogramme APP und PEPP halten, hat sich in der Woche zum 5. Juni deutlich stärker als zuvor erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 38,917 Milliarden Euro auf 3.016,672 (Vorwoche: 2.977,755) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 24,382 Milliarden Euro ausgeweitet.

Das Volumen der im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP erworbenen Papiere ist um 25,463 (+22,807) Milliarden Euro gestiegen, während sich die APP-Bestände um 13,454 (+1,575) Milliarden erhöht haben.

Der Bestand an öffentlichen Anleihen im APP-Programm nahm in der vergangenen Woche um 9,894 (Vorwoche: +1,366) Milliarden zu auf 2.228,112 (2.218,218) Milliarden Euro, der von Unternehmensanleihen kletterte um 2,316 (-0,642) Milliarden auf 214,821 (212,505) Milliarden Euro, jener an Covered Bonds stieg um 1,219 (+0,703) Milliarden auf 282,700 (281,481) Milliarden Euro und bei ABS ergab sich ein Anstieg um 0,025 (+0,148) Milliarden auf 30,911 (30,886) Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/smh/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2020 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.